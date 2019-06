Pneumatici e rifiuti abbandonati nella pineta a Capaccio: beccato il cittadino "incivile"

Cumuli di rifiuti speciali sono stati abbandonati all’interno della pineta adiacente alla strada “Tagliafuoco” che conduce allo stabilimento balneare “Lido Brigantino” di Capaccio Paestum. Ad accorgersene, tramite Facebook, è stato il comandante dei vigili urbani Antonio Rinaldi che, questa mattina, insieme al geometra Gaetano Perillo e all’operatore D’Angelo Loreto dell’Azienda Speciale Paistom, si è recato sul posto per constatare quando segnalato sul social network.

Il blitz

Nel corso dei controlli hanno accertato che effettivamente in un’area di proprietà comunale (ex demanio dello Stato trasferito con il federalismo demaniale), sottoposta a tutela Sic (Sito di Interesse Comunitario) e facente parte della “Riserva Naturale Foce Sele Tanagro”, erano stati scaricati abusivamente pneumatici, parti di lastre di lamiera per copertura, cuscini di divano, indumenti, coperte, rifiuti urbani, parti di servizi igienici, parti in plastica di damigiane in vetro, copri cerchioni di ruote di veicoli, ecc. Rovistando tra i rifiuti sono stati rinvenuti elementi utili per identificare l’autore dell’abbandono dei rifiuti.

Inoltre, tra questi ultimi, è stato rinvenuto un gruppo ottico posteriore appartenente ad un’automobile di marca Renault. Immediato l’intervento sul posto del resposnabile dell’Area VIII, il tenente Antonio Rubini a cui è stato consegnato il materiale rinvenuto nei cumuli di rifiuti, il quale ha poi attivato l’iter per proseguire con gli accertamenti di natura amministrativa e penale.