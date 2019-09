Sorpreso ad abbattere un “colombaccio”: cacciatore nei guai a Capaccio

E’ stata aperta la stagione venatoria 2019/20 e già si riscontrano le prime irregolarità in provincia di Salerno. Le guardie dell’Enpa, infatti, hanno sorpreso un cacciatore, nel territorio comunale di Capaccio Paestum, mentre abbatteva un “Colombaccio” , la cui specie, secondo il calendario venatorio, può essere cacciata solo dal 2 ottobre al 10 febbraio.

Il blitz

Per questo le guardie hanno subito bloccato il cacciatore, sequestrato l’arma in suo possesso e anche il volatile ucciso. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni in tutte le aree di caccia del territorio salernitano