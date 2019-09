Molestie sessuali sul nipote, respinta l'archiviazione: nonno rischia il processo

Un caso di presunti abusi su un minore arriva dalla Citta dei Templi, dove il nonno di un bambino rischia l’accusa di atti sessuali con minorenne.Il fascicolo è ancora sulla scrivania del gip Piero Indinnimeo che, infatti, ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dal sostituto procuratore Federico Nesso evidenziando “elementi che consentono di sostenere pienamente l’accusa in dibattimento”.

Il fatto

La vicenda – riporta Il Mattino - ha inizio due anni fa quando il piccolo, che all’epoca aveva solo 6 anni, cominciò a dare sfogo a drammatici atti di autolesionismo. I genitori, allertati subito dalle maestre che riferivano anche di insoliti tentativi del minore di simulare in classe atti sessuali, solo nel maggio dello scorso anno, si rivolsero ad una struttura di sostegno presso la quale il minore intraprese un percorso psicologico. Fu proprio la dottoressa del centro a convincere i genitori a sporgere denuncia in Procura sostenendo che il bambino era sicuramente vittima di abusi sessuali. Le violenze, che sarebbero state messe in atto dal nonno paterno all’interno di una gelateria di Capaccio Paestum gestita dall’anziano, sarebbero state rappresentate in maniera chiara del piccolo attraverso alcuni disegni che le psicologhe del centro hanno subito interpretato. Anche alla luce dell'incidente probatorio, il gip ha respinto la richiesta di archiviazione disponendo ieri l'imputazione coatta a carico dell'anziano che ora potrebbe dover affrontare un processo.