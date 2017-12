Accoltellato Bartolomeo Gallo a Capaccio: aggressori in fuga

Momenti di tensione, ieri sera, a Capaccio Paestum, dove il titolare del molo nautico a Foce Sele, Bartolomeo Gallo, è stato vittima di un vero e proprio agguato.

Le indagini

Secondo quanto raccontato dalla vittima ai carabinieri, intono alle 21, 30, mentre si trovava all’interno della sua roulotte, l’uomo ha notato un’automobile che lampeggiava verso di lui. A quel punto è sceso per vedere cosa stesse succedendo. A quel punto due uomini, dopo essersi accertato che fosse Bartolomeo Gallo, lo hanno aggredito a coltellate alla schiena, all’emitorace destro, sul braccio e al basso ventre. Probabilmente un terzo complice li attendeva in auto e sono fuggiti via senza lasciare tracce. L’uomo è stato trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno applicato 40 punti di sutura con la prognosi di quindici giorni.