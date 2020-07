Beccata dai carabinieri con la droga nell'auto: arrestata 29enne di Capaccio

Una ragazza di 29 anni, originaria di Capaccio Paestum ma domiciliata a Prignano Cilento, è stata ammanettata e rinchiusa nella casa circondariale di Salerno. L’ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura salernitana ed eseguito dai carabinieri capaccesi.

Il processo

Nel novembre 2015 la donna, che deve scontare 2 anni e 10 giorni, venne trovata in possesso di 300 grammi di cocaina nascosti in un pacchetto nella sua automobile. Durante le udienze si è sempre difesa dichiarando di prestare spesso la propria vettura ad amici, ma non si è mai riusciti a risalire ad altri eventuali responsabili.