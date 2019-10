Capaccio, parcheggiano l'auto in riva al mare: multata una coppia

Vista la splendida giornata di sole, una coppia ha deciso di raggiungere il litorale per abbronzarsi ancora un po’ e magari tuffarsi in mare. Soltanto che, una volta giunti in località Laura a Capaccio Paestum, hanno parcheggiato la propria automobile sulla spiaggia, a pochi centimetri di distanza dall’acqua. Alla scena hanno assistito diversi turisti e residenti che hanno prontamente allertato il locale comando della Polizia Municipale.

La multa

Gli agenti sono prontamente giunti sul posto elevando una multa salatissima alla coppia che ha dovuto fare i conti anche con un altro imprevisto: la vettura si è insabbiata e, per tirarla fuori, è stato necessario chiedere l’intervento di un trattore.