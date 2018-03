Donna morta sulla spiaggia a Capaccio: l'autopsia esclude l'omicidio

Nessun segno di violenza o di colluttazione. E’ questo l’esito dell’autopsia, durata circa tre ore e svolta ieri sera dal medico legale Luigi Mastrangelo, sul cadavere della donna rinvenuta venerdì mattina da una scolaresca sulla spiaggia di Torre di Mare a Capaccio Paestum.

Le indagini

Esclusa, quindi, la pista dell’omicidio. Nel corso dell’esame autoptico il medico legale ha rilevato solo la presenza di acqua marina nello stomaco. Non è da escludere, invece, che la vittima possa essersi sentita male, forse a causa di un improvviso malore, per poi essere risucchiata in acqua già senza vita. Le indagini dei carabinieri, comunque, continuano senza sosta per scoprire l’identità della donna che sicuramente è di nazionalità straniera e la sua età è compresa tra i 30 e i 40 anni.