Capaccio, il papà riceve un sms: Ayoub si troverebbe a Bruxelles

Potrebbero essere ad una svolta le indagini sulla scomparsa di Ayoub, il ragazzo marocchino di 14 anni scomparso, il 26 marzo scorso, a Capaccio Paestum.

Il retroscena

Questa mattina - riporta Stiletv - da un numero ignoto il papà ha ricevuto sul proprio cellulare tre messaggi vocali ed una foto, riconoscendo la voce del figlio, il quale avrebbe detto di trovarsi a Bruxelles, in Belgio, in compagnia di alcuni amici extracomunitari della Licinella, che lo avrebbero portato con sé all’estero. L’uomo ha immediatamente allertato i carabinieri che hanno verificato l’ultima cella agganciata dal cellulare, che però risulta attivo in territorio svizzero.

La scomparsa

Il giovane frequenta l'istituto alberghiero situato in località Gromola a Capaccio. Lunedì 26 marzo, come ogni giorno, è uscito di casa per prendere l'autobus comunale che lo porta a scuola, ma in classe non si è presentato. La notizia della sua scomparsa è stata pubblicata anche sul sito del programma di Rai 3 “Chi l’ha visto?”.