Rischiano di annegare tra le onde: salvate due sorelline a Capaccio

Momenti di panico, nel tardo pomeriggio di domenica, in località Laura a Capaccio Paestum, dove due sorelline russe, mentre stavano facendo il bagno in mare, sono state spinte a largo dal forte vento rischiando di annegare tra le onde.

Il salvataggio

A soccorrerle sono stati due bagnini del famoso “lido Nettuno” che, utilizzando un’imbarcazione di servizio, si sono lanciati in mare e, senza non poche difficoltà, sono riusciti a trarle in salvo. Le due bimbe, fortunatamente, ora stanno bene grazie al coraggio dei due uomini capaccesi.