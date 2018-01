Cade in una cisterna contenente del veleno: muore 63enne a Capaccio

Tragedia, ieri sera, a Capaccio Paestum dove un 63enne, Francesco Cannata, è morto cadendo in una cisterna del veleno.

La dinamica

L’episodio si è verificato, poco dopo le 21.30, in via Terre delle Rose, all’interno di un capannone adiacente all’abitazione dell’uomo, il quale stava smontando una cisterna posizionata dietro ad un trattore e contenente del veleno. Ma qualcosa è andato storto e il malcapitato vi è caduto dentro. A rinvenire il cadavere è stata la moglie che, non vedendolo tornare a casa, si è recata nel capannone per cercarlo. La donna, sotto choc, ha allertato subito i soccorsi. Ma, purtroppo, i sanitari della Croce Azzurra non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso, le cui cause sono ancora da chiarire. Molto probabilmente sono state le esalazioni tossiche del liquido nocido a tradirlo. Le indagini sono in corso. Al lavoro i carabinieri della locale Stazione e il magistrato di turno presso la Procura di Salerno, che ha già disposto l’esame esterno sulla salma. Cannata lascia la moglie e tre figli.