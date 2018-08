Cambia la bombola del gas e provoca un incendio: due anziani intossicati

Momenti di panico, ieri sera, alle 20.30, in via Rodigliano a Capaccio Paestum, dove un’abitazione, in cui vivevano due anziani (marito e moglie), è stata improvvisamente distrutta dalle fiamme.

I soccorsi

L’uomo stava tentando di sostituire autonomamente una bombola del gas ma qualcosa è andato storto. Forse una scintilla ha provocato l’incendio che, in poco tempo, ha coinvolto l’intera casa. I due coniugi, leggermente intossicati, sono riusciti a salvarsi grazie all’aiuto di alcuni vicini e dai volontari del 118. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, hanno domato il rogo, e anche le ambulanze della Croce Rossa e dell’Asi insieme a vigili urbani e carabinieri.