Choc a Capaccio, trovate due carcasse di bufalino sulla spiaggia

Ancora animali morti sulle spiagge della provincia di Salerno. Dopo la capretta rinvenuta nel capoluogo, nelle ultime ore due carcasse di bufalino sono comparse sulla spiaggia di Capaccio Paestum lasciando attoniti i passanti.

La denuncia choc

A pubblicare le foto su Facebook è il gruppo “Salerno Animal Save” che denuncia: “Le bufale sono gli animali maggiormente sfruttati nelle nostre zone perché considerate da reddito. Sulla produzione del loro latte è stato costruito un impero, ma per chi nasce quel latte? Per loro, i bufalini. Allontanati dalle loro madri appena nati vengono stipati in stretti e bui box per impedire loro di avvicinarsi e bere il latte e, se femmine, diventeranno come le loro madri, altrimenti”. Poi gli animalisti rivelano: “Cosa accade ai piccoli maschi? Vengono abbattuti e poi smaltiti! Abbattimento violento e smaltimento non sempre legale, perché, da come vediamo dalle foto, le carcasse non hanno il classico cartellino di riconoscimento. Tutto ciò, oltre a provocare dolore e sofferenza per questi esseri, è un serio pericolo per la salute umana ed ambientale. Quando verranno presi provvedimenti? Quando cambieremo il sistema alimentare?” si domandano gli animalisti.