Capaccio, cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale faranno volontariato

A Capaccio Paestum i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale svolgeranno attività di volontariato di pubblico interesse a favore della comunità locale. La Giunta comunale, infatti, ha approvato lo schema di convenzione che consentirà l’avvio delle attività promosse dal locale Circolo Legambiente Freewheeling e dal centro di accoglienza Ermes.

I dettagli

Come si legge nello schema di convenzione, l’adesione al progetto “è libera, volontaria e gratuita”. Gli ospiti del centro Ermes svolgeranno i loro compiti nei settori del decoro urbano (raccolta fogliame, svuotamento cestini, tinteggiatura panchine e staccionate) e della pulizia delle spiagge di uso pubblico, comprese le strade a ridosso delle stesse. Mansioni sicuramente utili, ma anche – come si legge ancora nello schema di convenzione – di “facile esecuzione”, individuate direttamente dagli uffici comunali. Trattandosi di attività di volontariato, non sono previsti compensi. Gli unici obblighi che gravano sul Comune riguardano la formazione di base dei volontari, il trasporto a destinazione e la fornitura delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività, ad eccezione delle scarpe antinfortunistiche, a carico di Legambiente ed Ermes.

Il commento

“Da un anno a questa parte - dichiara il sindaco Franco Alfieri - abbiamo avviato con Legambiente un percorso di collaborazione che sta portando frutti e risultati. L’idea propostaci insieme al centro Ermes ha trovato immediatamente l’attenzione mia personale e dell’Amministrazione. Queste persone che Capaccio Paestum ha accolto, vogliono oggi ripagarci col loro tempo e col loro impegno, in piena gratuità. Mi sembra un gesto bello e apprezzabile, che andava incoraggiato”.