Describe your child, studentessa di Capaccio trionfa a New York

Describe your child, il progetto di Alice Pirri e Antonella Evangelista (art director) con Emma Sabia (copywriter originaria di Capaccio), che frequentano la Scuola di Design della Comunicazione IED Roma, ha vinto la golden pencil nell’ambito della One Show - The Young Ones Competition a New York. Si tratta di uno dei più noti concorsi internazionali che coinvolge studenti provenienti da istituti di creatività, grafica e pubblicità di tutto il mondo. Nelle ultime quattro edizioni della competizione, la Scuola IED Roma coordinata da Lorenzo Terragna si è aggiudicata 2 ori e un merit.

Tra i molti e prestigiosi brief su cui poter lavorare, le tre studentesse hanno scelto quello di Dove Men+Care. Con lo scopo di sostenere l’idea del congedo di paternità come mezzo per promuovere un’idea di mascolinità più autentica e legata alla cura delle persone, hanno quindi realizzato un esperimento sociale. Chiedendo prima alle madri di descriverle da neonate e, poi, ponendo la stessa domanda ai padri. Il risultato è stato che i papà non erano in grado di farlo, per via della loro assenza in quella specifica fase di vita.