"Capaccio blindata il 25 aprile e 1° maggio": l'annuncio del sindaco sui social

"Capaccio blindata il 25 aprile e 1° maggio": l'annuncio del sindaco Franco Alifieri attraverso i social network. Il Comune ha deciso di potenziare i controlli per i giorni giorni festtvi. Ingressi presidiati da vigili urbani e forze dell'ordine.

I dettagli

Controlli a tappeto da parte della Polizia Municipale, turni e vigilanza continua. Controlli ai varchi d'ingresso, nei pressi delle seconde case e lungo la fascia costiera che è di solito meta dei turisti. “Anche se l’emergenza Covid-19 comincia a dare i primi segnali positivi, non dobbiamo rilassarci, è necessario non abbassare la guardia: i cittadini di Capaccio Paestum hanno fatto tanto finora, adesso andiamo fino in fondo tutti insieme”, ha scritto il sindaco.