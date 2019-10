Corteo di ambulanze per festeggiare Alfieri a Capaccio: 18 indagati

Svolta nelle indagini sul corteo di ambulanze organizzato dopo la vittoria, alle recenti elezioni comunali di Capaccio Paestum, di Franco Alfieri. La Polizia di Stato, ha notificato 18 avvisi di garanzia ed eseguito perquisizioni nei confronti di funzionari pubblici e legali rappresentanti di società, indagati a vario titolo per i reati di corruzione e intestazione fittizia di beni.

Il fatto

Le indagini sono partite dopo che la notte del 9 giugno scorso, per festeggiare l'elezione di Alfieri, già primo cittadino di Agropoli e Torchiara ed ex consigliere politico del presidente della Regione Vincenzo De Luca, fu improvvisato un corteo anche con ambulanze a sirene spiegate e lampeggianti accesi per le vie della Città dei Templi. Complessivamente, dunque, sono 18 gli avvisi di garanzia notificati dalla Squadra Mobile della questura di Salerno. In corso anche sequestri di beni.