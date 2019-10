Sorpresi a cacciare fauna protetta a Capaccio: tre uomini multati e denunciati

Due cacciatori sono stati sorpresi dalle guardie dell’Enpa, questa mattina, nel territorio comunale di Capaccio Paestum mentre attivavano alcuni richiami acustici sul verso del Tordo Bottaccio, grazie ai quali sono riusciti ad abbatterne alcuni esemplari. Non solo ma hanno ucciso anche delle specie non cacciabili come lo Stordo.

I sequestri e le multe

I controlli sono proseguiti, successivamente, in un’area limitrofa dove un altro uomo stava usando un richiamo vietato impostato sul verso dell’Allodola. Anche quest’ultimo aveva abbattuto alcuni esemplari ed è proprio durante il recupero di un capo abbattuto che gli agenti sono intervenuti procedendo al controllo delle autorizzazioni riguardanti l’attività venatoria. I tre uomini sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per reati connessi alla Legge 157 del 1992, ossia all' uso di richiami non consentiti ed abbattimento di specie particolarmente protette. La fauna è stata sequestrata così come le armi ed i richiami acustici. Inoltre sono stati sanzionati amministrativamente per le mancate annotazioni sul tesserino venatorio e mancata autorizzazione all’esercizio venatorio nell’Ambito Territoriale di caccia numero 2 in quanto non residenti nei comuni ricadenti in area Parco Nazionale del Cilento o in aree contigue.