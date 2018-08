Capaccio, divieto di circolazione in via Tempe: l'ordinanza

Divieto di circolazione e di sosta per tutte le categorie di veicoli a Capaccio capoluogo nel tratto stradale di Via Tempe, a partire dall’intersezione della stessa con via Costabile Carducci in avanti fino all’altezza dell’ingresso del parcheggio comunale sottostante i giardini pubblici.

I dettagli

Tale provvedimento è stato preso, tenuto conto delle caratteristiche strutturali della strada, per garantire il libero transito dei pedoni. Il parcheggio sottostante i giardini pubblici può essere raggiunto percorrendo la bretella comunale denominata via Michele Marino.