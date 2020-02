Esibisce falsi documenti ai "Falchi": arrestato pregiudicato a Capaccio

Nel corso della notte gli agenti della Sezione “Falchi” della Questura di Salerno hanno svolto controlli antidroga nei luoghi di Capaccio Paestum particolarmente frequentati da cittadini italiani e di nazionalità nord africana. In particolare, marocchini già noti alle forse di polizia per i reati di spaccio e detenzione di stupefacenti. Di qui le perquisizioni personali e domiciliari a carico di persone italiane ed extracomunitarie.

Il report

Durante i controlli è stata fermata un’ auto con a bordo tre uomini residenti a Napoli. Il conducente, in evidente stato di agitazione, dopo essere stato sollecitato più volte, ha esibito una patente di guida che al controllo non risultava censita. Dalla perquisizione eseguita a suo carico è stata rinvenuta anche una carta d’identità valida per l’espatrio associata ad una donna residente nel Comune di Castiglione delle Stiviere (MN). Da un’analisi dettagliata e dai riscontri effettuati, entrambi i documenti sono risultati falsi e contraffatti. Pertanto M. F., 50 anni, disoccupato, è stato ammanettato e sottoposto agli arresti domiciliari. Contemporaneamente un cittadino marocchino è stato denunciato a piede libero, mentre un italiano segnalato alla Prefettura.