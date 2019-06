E' ai domiciliari ma esce a passeggiare: arrestato marocchino a Capaccio

Un pregiudicato marocchino è stato arrestato, questa mattina, dai carabinieri di Agropoli nel comune limitrofo di Capaccio Paestum. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari poiché considerato l'autore di una rapina ai danni di due anziani verificatasi nel dicembre 2016, è stato sorpreso a passeggiare liberamente fuori dalla sua abitazione.

Il caso

Per questo, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto nuovamente alla stessa misura cautelare in attesa di essere giudicato per direttissima dall’Autorità Giudiziaria.