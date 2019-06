Da Ferdinando a Ferdinanda, via libera del tribunale: 44enne cambia carta d'identità

Ferdinando diventa Ferdinanda. Fin da piccolo non ha mai avuto dubbi. Si è, fin da subito, sentito una donna. Per questo gli dava fastidio tagliarsi i capelli e lo attraevano gli uomini. L'ipotesi di un intervento chirurgico per cambiare sesso, però, spaventava i suoi familiari. Poi, la morte del padre e l'allontanamento, per motivi di lavoro, di madre e fratello, le consentono di prendere coscienza della sua situazione e di riflettere sul fatto che la società sia cambiata e che la diversità non sia più condannata come un tempo.

Il percorso

Diagnosticata la “disforia di genere”, intraprende i colloqui con psicologi e medici che, mai, hanno rappresentato un rischio di poter ritornare sui propri passi. A terapia ormonale avanzata, si sottopone all'intervento chirurgico di "rassegnazione-conversione del sesso", oltre a una mastoplastica additiva che trasformano il suo corpo in quello di una donna completa. Oggi, a due anni da quell'operazione eseguita all'estero, Ferdinando L. diventa Fernanda D. L. anche sui documenti di identità. A stabilirlo è una sentenza del tribunale di Vallo della Lucania che accoglie la domanda della 44enne originaria di Capaccio Paestum., Dunque, via libera alla rettifica del nome sulla carta d'identità e, soprattutto, l'attribuzione del sesso femminile.

Il racconto

Ferdinanda spiega di aver "un po' sudato questo risultato perche' mi sono operata quasi due anni e mezzo fa e l'ho fatto privatamente all'estero". Piu' di ventiquattro mesi che "non sono stati molto facili perchè ho vissuto qualche disagio e imbarazzo. Mi è capitato di essere fermata dalla polizia provinciale, ero in tacchi e longette e mi sono trovata a presentare documenti da uomo. Anche a livello lavorativo, non avrei mai presentato un curriculum con i documenti da uomo". Certo è che "io Nando l'avevo proprio accantonato, per me era un'altra persona", sottolinea. Rientrata in Italia, Fernanda crede di avere la strada spianata per ottenere anche i nuovi documenti. Non lo è stato. Ripercorre, quindi, tutto l'iter fatto di visite ginecologiche e di colloqui al consultorio con lo psicologo. "Mi sono sottoposta alle consulenze disposte dal giudice che aveva nominato due Ctu e ho fatto i test. I risultati sono stati tutti positivi. Questo accadeva a gennaio scorso e ora c’è la sentenza", conclude Fernanda ribadendo che si tratta, per lei, di una "grossa conquista che definitivamente chiude il cerchio".