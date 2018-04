Capaccio, scoperto giro di prostituzione: nei guai padre, figlio e fidanzata rumeni

La Polizia Municipale di Capaccio Paestum ha denunciato all’Autorità Giudiziaria tre persone accusate di induzione e favoreggiamento della prostituzione. I tre padre, figlio e fidanzata di quest’ultimo, tutti di origini romene, avevano reclutato un’altra ragazza, anche lei proveniente dalla Romania, costringendola a prostituirsi in un appartamento situato in località Laura.

Il blitz

Gli agenti hanno scoperto che, all’interno dell’abitazione, vi era un via vai quotidiano di clienti provenienti da ogni angolo della provincia di Salerno. Non solo. Dalle indagini è emerso che anche la fidanzata del figlio, tra i promotori del giro con il padre, si prostituiva insieme all’altra ragazza, reclutata su internet e quindi fatta trasferire a Capaccio Paestum per prostituirsi. Nel corso dell’ operazione è stata rinvenuta anche una cospicua somma di denaro, che è stata subito sequestrata.