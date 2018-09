Con una scusa vanno via dall'hotel senza pagare: scatta la denuncia

In hotel, il "Village Marina", ci erano arrivati il 29 agosto scorso. A Capaccio-Paestum. Un soggiorno per due adulti ed una bambina, pensione

completa. Fino all'8 settembre. Poi avevano anticipato la partenza di due giorni, al 6. E senza pagare il conto

La storia

Ma l'allegra famigliola è stata immortalata dai gestori della struttura, con tanto di foto, poi diffuse attraverso Facebook. Insieme ad una denuncia ai carabinieri. Protagonisti della vicenda un uomo di 35 anni, casertano e una donna di 30 anni. Residenti a Varese. La coppia fino al giorno 5 aveva avuto un comportamento normale, come un qualsiasi ospite dell'hotel, partecipando a pranzi, colazione e animazione. La sera prima della loro "partenza" aveva comunicato alla reception che l'indomani sarebbero andati a visitare Castellabate, non pranzando in hotel. Avevano anche chiesto indicazioni su come arrivarci, consegnando le chiavi della camera. La sera successiva però non erano rientrati e il personale dell'hotel, entrando in camera, aveva scoperto che all'interno vi erano ancora valigie ed effetti personali. A quel punto il capoanimatore, preoccupato che fosse accaduto qualcosa, aveva tentato di contattare la coppia attraversoWhatsApp. Ma il numero risultava bloccato. Tornati in camera, la beffa: le valigie che erano presenti vicino al letto erano vuote, con solo qualche oggetto di poco valore. La coppia era andata via, non saldando un conto di quasi 1300 euro.