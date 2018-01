Capaccio Paestum, inaugurato il micronido “Il Calore delle Coccole”

È stato inaugurato questa mattina il micronido comunale “Il Calore delle Coccole” in località Laura a Capaccio Paestum.

I dettagli

La struttura, situata in via Francesco Gregorio, ospiterà bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi. Il servizio, gestito dal Piano di Zona Ambito Salerno 7, sarà garantito dal Consorzio Cooperative Sociali “La Rada”. All’interno del micronido, i bambini potranno svolgere diverse attività: laboratori grafico-pittorici, laboratori psicomotori, laboratori teatrali e narrativi, giochi e tanto altro ancora. Sarà aperto nelle prime due settimane, dal lunedì al sabato, nella fascia oraria 8.30-12.30. Con l’attivazione della mensa, invece, la struttura sarà aperta dalle 8 alle 16, dal lunedì al venerdì. Nella giornata di sabato, infine, il micronido resterà aperto dalle 8.30 alle 12.30.

I commenti

Il taglio del nastro, che ha sancito l’apertura ufficiale della struttura, è avvenuto alla presenza del sindaco Franco Palumbo, della consigliera con delega alle politiche sociali Annalisa Gallo e della presidente del Consorzio “La Rada” Elena Silvestri. Presenti, inoltre, anche altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale. “Per chi ama i bambini, i giovani, la scuola, l’apertura del micronido rappresenta un momento di rilevanza e allo stesso tempo un punto di partenza per offrire sempre più servizi ai cittadini – ha commentato il primo cittadino – È una bella struttura, dotata di personale qualificato,- dei veri e propri angeli -, che si prenderà cura di questi straordinari bambini. È un punto di partenza, come già dicevo, perché in tutte le borgate le mamme dovranno avere la possibilità di usufruire di questo importante servizio. È la dimostrazione che c’è grande voglia di fare bene, di lavorare in modo serio, di servire la comunità”.

Gli ha fatto eco la consigliera Gallo: “Rappresenta un segnale di attenzione al territorio e soprattutto verso i più piccoli che come Amministrazione abbiamo sempre messo al primo posto. Ci siamo, infatti, impegnati tantissimo per far sì che questo servizio potesse essere attivato, offrendo di fatto la possibilità ai bambini di poter crescere e giocare in spazi, interni ed esterni, accoglienti, sicuri e soprattutto con personale dotato di tantissima professionalità. Era una necessità per il nostro territorio non più rinviabile”. Soddisfatto il presidente Silvestri: “I bambini saranno seguiti da personale qualificato e svolgeranno in questa splendida struttura attività di laboratorio che saranno strutturate diversamente a seconda della fascia d’età. Siamo orgogliosi di poter offrire questo servizio così atteso e utile alla comunità di Capaccio Paestum”.

Gallery