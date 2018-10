Capaccio, auto si ribalta in strada: il figlio salva la madre e il fratello

Si ribalta con l’auto sulla carreggiata con a bordo i suoi due figli, ma uno dei due esce dall'auto e tira fuori sia la madre che il fratello. Prima dell'arrivo dei soccorsi. E' accaduto a Capaccio, nella giornata di ieri.

Il fatto

L'auto si era rovesciata nei pressi del bivio Santa Cecilia di Eboli, lungo la SS18. La Hyndai si era ritrovata coinvolta in un incidente, sul quale sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Eboli. Sul posto erano intervenuti anche i soccorsi del 118, che hanno trasportato i feriti negli ospedali di Battipaglia ed Eboli. La donna, di 42 anni, ha riportato la frattura di una vertebra cervicale, mentre i due minorenni se la sono cavata con una lesione ad una spalla ed escoriazioni varie agli arti superiori. Dopo essersi rimessa, la donna, presa ancora dallo spavento per quanto accaduto ma con spirito d'orgoglio, ha lasciato un messaggio sulla sua bacheca Facebook, ringraziando il figlio, definito "piccolo grande uomo". E' stato proprio il piccolo che, una volta che l'auto era sotto sopra, ad uscire dall'abitacolo e a soccorrere la madre e il fratello, riuscendo a tirarle fuori. Una storia a lieto fine.