Capaccio, due incidenti nella notte di Ferragosto: ferita bimba di 6 mesi

Due incidenti stradali quelli registrati la notte scorsa, a Capacci-Paestum: 8 in tutto i feriti, tra cui 5 giovani ed una bimba di appena 6 mesi. Il primo incidente è avvenuto poco dopo le ore 2.00, all'incrocio tra Via Marittima e Via Poseidonia: a seguito dello scontro tra due Fiat Punto, una delle due si è ribaltata sulla carreggiata. A essere soccorsi due giovani che tornavano da una serata con amici sulla spiaggia.

La dinamica

I rilievi e le prime attività d'indagine sono stati effettuati dai carabinieri della Radiomobile della stazione di Capaccio. Poco dopo, un nuovo scontro, questa volta in via Sandro Pertini tra una Mercedes e una Wolkswagen Tiguan. L'incidente ha visto il coinvolgimento anche di una terza auto: 6 le persone rimaste ferite, due di Magliano Vetere e quattro di Capaccio, tra le quali una bimba di appena 6 mesi. Tutti i feriti sono stati trasportati agli ospedali di Eboli e Battipaglia. Per entrambi gli incidenti, i carabinieri hanno disposto gli alcool test per verificare le condizioni al volante dei conducenti. Su entrambi gli incidenti sono intervenute l'unità rianimativa della Croce Azzurra di Licinella e le ambulanze medicalizzate della Croce Rossa e dell'Asi di Piazza Santini.