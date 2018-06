Capaccio, ladri sequestrano una 16enne in casa per compiere un furto

Panico, questa mattina, in via Togliatti a Capaccio Paestum, dove quattro malviventi hanno fatto irruzione all’interno di una villetta per compiere una rapina.

Il fatto

Secondo una prima ricostruzione - riporta Stiletv - i ladri, di nazionalità straniera e con il volto coperto da passamontagna, dopo aver forzato il cancello del giardino si sono introdotti nell’abitazione salendo su un balcone. Una volta all'interno, però, si sono trovati di fronte ad una ragazzina di 16 anni, figlia della proprietaria, alla quale hanno intimato di non urlare chiudendola nella propria camera da letto. Soltanto che, mentre loro cercavano soldi e gioielli, la sedicenne, spaventata, è uscita fuori dal balcone iniziando ad urlare ed a chiedere aiuto. In pochi secondi è sopraggiunta la madre che ha visto i banditi fuggire senza bottino a bordo di un’auto scura di grossa cilindrata azionando addirittura una sirena e battendo la mani sulle portiere, come per simulare un blitz delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno ricostruendo l’esatta dinamica di quanto accaduto ascoltando le testimonianze delle due donne che sono ancora sotto choc.