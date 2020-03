Capaccio, al via i lavori di messa in sicurezza della pista ciclabile

Al via, i lavori di messa in sicurezza della pista ciclabile nel tratto lungo viale della Repubblica. A soli sette giorni dalla consegna dei lavori di adeguamento del campo sportivo ‘Tenente Vaudano’, per le ore 10 di domani (sabato 7 marzo) è infatti previsto l’inizio dell’intervento di messa in sicurezza della pista ciclabile nel tratto lungo viale della Repubblica. L’opera è stata finanziata dalla Regione Campania nell’ambito del 'Piano Nazionale di Sicurezza Stradale. Il progetto prevede la realizzazione di una serie d’interventi che non riguarderanno solo il rifacimento del tracciato, ma anche l’impianto di una siepe, la sostituzione del guard rail, l’installazione di segnaletica verticale e orizzontale, quest’ultima in vernice rifrangente.

Parla il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri: