Suicidio ad Eboli, trovate due lettere d'addio dello studente capaccese

Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15.30, nella chiesa di Gromola a Capaccio Paestum, i funerali di A.L.D’A., il ragazzo di 22 anni che, ieri mattina, si è sparato un colpo di pistola in bocca ed è deceduto dopo l’estremo gesto. La tragegia si è consumata presso il poligono di tiro situato in via Serracapilli ad Eboli.

Il dramma

Il giovane, che viveva con i familiari nella Città dei Templi e studiava all’Università di Bologna, sembra che soffrisse ultimamente di depressione. Su quanto accaduto indagano i carabinieri ebolitani, diretti dal capitano Luca Geminale, che hanno rinvenuto, all’interno della sua abitazione, due lettere scritte dal giovane e indirizzate alla madre e al fratello. oche parole per annunciare la decisione di togliersi la vita. Dolore e sconcerto nella comunità capaccese.