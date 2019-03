Paistom, cambio orario di lavoro e licenziamenti: Rispoli chiama la Prefettura

“Giù le mani dalla Paistom". E’ questo il grido d'allarme del segretario generale della Fiadel provinciale di Salerno Angelo Rispoli, dopo i provvedimenti presi dalla Tempor, la società che gestiva la forza lavoro dell'azienda speciale del Comune di Capaccio Paestum.

La vertenza

Il sindacalista spiega che a 78 lavoratori a tempo indeterminato l'orario di lavoro è stato ridotto da 30 a 15 ore settimanali, mentre i 28 operatori part-time sono stati licenziati. “Alle maestranze – denuncia Rispoli - è stato detto di accettare il nuovo corso senza fare tante storie e questo non possiamo permettere che accada. Già tutto andava avanti nella violazione delle più elementari norme in materia di lavoro, adesso anche questo passaggio conferma che a qualcuno piace giocare senza scrupoli sulla pelle di famiglie che rischiano il collasso".

Per questo motivo Rispoli si è appellato a Rosa Maria Falasca, commissario prefettizio del Comune dopo lo scioglimento del consiglio comunale che porterà la comunità pestana a elezioni anticipate il prossimo mese di maggio. "Siamo pronti a dialogare con il vice prefetto per scongiurare la perdita di importanti livelli occupazionali. La Paistom resta una risorsa per l'intera comunità di Capaccio Paestum e lo Stato ha il dovere di tutelarla. Auspichiamo anche un incontro con i vertici della Prefettura di Salerno" conclude Rispoli.