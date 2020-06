Sola, denutrita e circondata dal degrado: denunciati 3 familiari di un'anziana

Lasciata per mesi chiusa in casa sola, denutrita, nuda e circondata dal degrado. E’ una storia drammatica quella che è stata scoperta in località Gromola, a Capaccio Paestum, dai carabinieri, che hanno denunciato figlia, figlio e moglie di quest’ultima all’Autorità Giudiziaria.

Il dramma

A fare partire le indagini – riporta Stiletv – una segnalazione anonima. Ieri il blitz all’interno di un’abitazione dove hanno trovato un’anziana di 72 anni riversa sul letto giallastro completamente intriso di urina con addosso solo una maglietta sudicia; sparsi sul comodino, piatti e posate sporche; sul pavimento, in vari punti della stanza, vi erano escrementi e avanzi di cibo che emanavano un odore nauseabondo, cosparsi di insetti e formiche. Durante la giornata, la donna veniva controllata a distanza con una piccola telecamera collegata in remoto, posizionata sull’armadio. Immediato l’intervento dei Servizi Sociali del Comune e dei sanitari del 118 che hanno condotto la donna all’ospedale civile di Roccadaspide, dov’è tuttora ricoverata. I tre congiunti sono accusati di maltrattamenti e abbandono di persona incapace.