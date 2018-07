Capaccio Paestum, mare pulito: il sindaco difende il territorio

"Abbiamo uno dei litorali più belli e puliti della costa cilentana, sempre più un attrattore, insieme alle altre straordinarie bellezze che possiamo vantare, per chi sceglie di trascorrere le proprie vacanze nella Città dei Templi. Lo confermano, già in questa prima parte di stagione estiva, le presenze sul territorio comunale, in linea con quelli che sono gli indirizzi dell’Amministrazione comunale che ha posto il turismo al centro dell’agenda politica". E' quanto osservato dal Sindaco di Capaccio Paestum, Franco Palumbo che risponde a chi "continua a rovinare l’immagine della Città con falsità", rischiando così di "cagionare anche un danno economico agli operatori turistici del territorio che si prodigano per offrire ai vacanzieri servizi sempre più efficienti".

La replica

Il primo cittadino coglie, quindi, anche l’occasione per rispondere alle ultime esternazioni di "qualche avventuriero della politica pagato per infangare Capaccio Paestum", in particolar modo sulle vicende del depuratore di Varolato e dei “dischetti”. "Il depuratore funzione perfettamente ed è tra i migliori in Italia. – continua Palumbo – L’acqua è cristallina, come certificato anche dalle analisi dell’Arpac, e il nostro litorale fa invidia per la sua straordinaria bellezza, tant’è vero che l’abbiamo posto al centro del processo di riqualificazione del territorio. Questi sono fatti certificabili in qualsiasi momento. Mi auguro che anche chi gratuitamente si lascia andare in dichiarazioni non veritiere e diffamatorie per la nostra Città possa certificare la stessa cosa dinanzi alle sedi opportune perché sarà chiamato a risponderne. Non accettiamo che venga infangato e mortificato il nome di Capaccio Paestum senza alcuna cognizione di causa".

Parla il sindaco