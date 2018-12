Capaccio Paestum, il campo "Marco Vecchio" torna ad ospitare gare ufficiali

Il campo sportivo “Mario Vecchio” di Capaccio Paestum torna ad ospitare gare ufficiali. La struttura sportiva, infatti, ha ricevuto parere favorevole dalla Commissione Locale di Vigilanza Pubblici Locali a seguito dell’ottemperamento da parte dell’Amministrazione Comunale alle prescrizioni formulate in prima convocazione dalla stessa Commissione, che riguardavano piccoli interventi di manutenzione sull’impianto elettrico, prontamente adeguato alle normative vigenti.

Il commento

Soddisfatto l’assessore allo sport Franco Sica che spiega: “Finalmente, dopo due mesi di chiusura, gli atleti delle nostre società calcistiche potranno ritornare a calcare il manto erboso in gare ufficiali. Il risultato si è ottenuto grazie all’impegno dell’Area 1 del Comune che ha lavorato incessantemente con in testa il dirigente Antonio Rinaldi e, quindi, tutto il personale dell’Area per risolvere la problematica. Un ringraziamento particolare – dichiara l’esponente della Giunta Palumbo - va anche all’amico Alfonso Santoro che in questi due mesi ha aiutato le società locali a trovare sistemazioni temporanee dove poter disputare le partite ufficiali in attesa della riapertura del nostro impianto sportivo. Un grazie ancora più grande va alle stesse società sportive che hanno pazientato in questo periodo di chiusura, affrontando anche spese impreviste per le trasferte sui campi limitrofi. Infine, dico grazie anche alle Amministrazioni comunali che ci hanno aiutato in questa fase, mettendoci a disposizione le loro strutture”.