Capaccio Paestum, arrivano i fondi per il nuovo asilo comunale

Un nuovo asilo per i bambini della Città dei Templi. Il Comune di Capaccio Paestum ha ottenuto il finanziamento, per un importo di 950mila euro, per la realizzazione di un nuovo micro-nido comunale.

I dettagli

L’opera, che sarà edificata a Capaccio Scalo è stata ammessa a finanziamento (950 mila euro) a valere sull’Asse 8, nell’ambito del Por Campania Fesr 2014-2020, ottenendo il primo posto in graduatoria. L’asilo, che potrà accogliere fino a 50 bambini, prevede degli spazi interni ed esterni per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative, spazi per il riposo dei bambini, e anche una cucina interna per la preparazione di pasti. L’allestimento dei giardini e del piazzale prevede un’area di gioco con altalene, scivoli, sabbiera, casetta, teatrino, palestra delle arrampicate, panche e tavoli in legno, cavalcabili, tricicli, biciclette, monopattini, macchine, dondoli, etc.

Sarà, inoltre, un edificio completamente “green” poiché costruito nel rispetto dei parametri dell’edilizia sostenibile e l’utilizzo di fonti di energia alternativa. L’obiettivo principale è quello di ottenere in tutti gli ambienti buone condizioni climatiche nelle varie stagioni: in estate, l’edificio è riparato dal sole e dal caldo mediante pensili, brise soleil; in inverno viene favorito invece il massimo apporto energetico-solare.

Il commento dell’assessore Annalisa Gallo: