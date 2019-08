Baby pusher scoperti a spacciare in una palestra comunale, denunciati alla procura

Baby pusher beccato dai vigili urbani a spacciare in una palestra. L'operazione è stata condotta dai vigili di Capaccio Paestum e dalla sezione di p.g. . Il gruppo - stando a quanto scoperto - aveva utilizzato come logistica , una struttura del Comune nella quale avevano accesso grazie ad un’apertura ricavata in una recinzione.

Il colpo

Nella notte di sabato, gli agenti - dopo un'incursione nel posto - hanno trovato residui di sostanza stupefacente del tipo hashish per un pesodi 15 grammi circa, già confezionata e pronta per la vendita. Un giovane è stato identificato e denunciato presso la Procura dei Minori. I giovani sono stati poi affidati ai genitori, dopo i controlli di rito presso il comando della polizia municipale.