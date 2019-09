Capaccio Paestum, Consiglio di Stato boccia il ricorso della Croce Azzurra

“Non sussistono i presupposti del periculum in mora, non ci sono rischi di ordine sanitario". Con questa motivazione, i giudici del Consiglio di Stato hanno respinto i ricorsi della Croce Azzurra e spento, dunque, le sirene a Capaccio Paestum e in Cilento.

I fatti

Le ambulanze dell'associazione capaccese avevano partecipato al festoso corteo per la vittoria di Franco Alfieri, candidato a sindaco. L'Asl Salerno aveva revocato il servizio. Poi la battaglia a colpi di carte bollate.