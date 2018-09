A Capaccio Paestum il 39esimo Meeting “Anca.m”: il dispositivo di traffico

La Città dei Templi si prepara ad ospitare un altro evento podistico di livello nazionale. Si tratta del 39esimo Meeting “ANCA.M” di podismo in programma sabato 22 settembre, con inizio alle 9, a Capaccio Paestum.

II dispositivo traffico

La gara podistica, che si snoda lungo un percorso di 10 km con partenza e arrivo dinanzi l’Hotel Ariston, è organizzata dall’Associazione Nazionale Circoli Autoferrotranvieri – Mobilità e patrocinata dall’Amministrazione comunale. In occasione della gara podistica, saranno chiuse al traffico, dalle 8.30 al termine della corsa, le strade interessate dal passaggio dei runners: via Laura, via Tavernelle, via Magna Grecia (area archeologica), via Nettuno, via Porta Aurea, via Porta Marina.