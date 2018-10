Gestione irregolare rifiuti a Capaccio: scattano i sigilli in un caseificio

Gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, appartenente al Nucleo Nucleo Ambientale Investigativo (Nai), insieme al personale dell'Ufficio tecnico e dell'Ufficio Ambiente del Comune e con le Guardie Giurate Volontarie WWF Italia del Nucleo di Salerno hanno svolto una serie di controlli per accertare la corretta gestione e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività legate alla filiera Agricola Bufalina.

I controlli

Dopo diversi sopralluoghi ed appostamenti, effettuati per individuare la provenienza di sostanze assimilabili a rifiuti liquidi compatibili con i rifiuti prodotti da attività lattiero casearie rinvenuti in alcuni canali consortili ed in corpi idrici superficiali affluenti del Fiume Sele, hanno eseguito un controllo di routine in un caseificio in zona Stregara/Ponte Barizzo. A seguito dei controlli documentali e ispettivi hanno riscontrato la presenza di 4 vasche interrate e di contenitori esterni atti a contenere i reflui della lavorazione e le acque di lavaggio del caseificio. Successivamente con l'aiuto della Fluoresceina hanno potuto stabilire che le vasche interrate tramite un foro di troppo pieno e grazie al convogliamento in una rete di canali interrati giungeva in un fosso canale scaricando in esso i reflui aziendali, attivando di fatto uno scarico illegale di rifiuti liquidi.

Nel corso delle ispezioni si è poi accertata anche una violazione urbanistica a carico del proprietario dell'immobile che ospita l'attività casearia. Per questo gli inquirenti hanno proceduto al sequestro preventivo delle vasche interrate, di un'area di piazzale di circa 60 mq, di una porzione di immobile di circa 100 mq, e alla denuncia alla Procura della Repubblica di due persone.

Gallery