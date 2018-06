Capaccio Paestum, Palumbo riapre via A.B.Nobel

È stata riconsegnata alla collettività la strada comunale rurale via A.B. Nobel a Capaccio Paestum, dopo un intervento di manutenzione straordinaria che ha consentito la sistemazione dell’arteria di collegamento tra i borghi di Cafasso e di Rettifilo.

I lavori, realizzati dall’impresa Opsa Costruzioni S.a.s. per un importo di circa 170mila euro, sono stati finanziati tramite il recupero di fondi che erano stati perduti (Bando di Attuazione Misura 125 del del vecchio Psr Campania 2007-2013). Gli interventi hanno riguardato la realizzazione del sistema di regimentazione delle acque piovane, il rifacimento della pavimentazione stradale e la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione alimentato dal fotovoltaico.

Insieme al primo cittadino, assessori e consiglieri della città di Capaccio Paestum, sono intervenuti all’inaugurazione della strada comunale il capostaff del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, Franco Alfieri, il direttore generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania Filippo Diasco, il funzionario capo Area IV del Comune di Capaccio Paestum Gianvito Bello, il direttore tecnico dei Lavori Carmine Del Verme, l’amministratore delegato dell’impresa Alfredo Sacco.



Soddisfatto il sindaco Franco Palumbo:

“Ieri sera a Spinazzo, oggi a Rettifilo e Cafasso, nei giorni scorsi eravamo a Gromola. E continueremo così, in modo incessante, a fare programmazione ed opere di pubblica utilità: una ogni 28 giorni. Questa è un'opera che non sarebbe mai stata realizzata perchè i fondi erano stati perduti. Noi li abbiamo recuperati e li abbiamo utilizzati per restituire al Rettifilo e Cafasso un intervento di grande valenza. Un grazie particolare va alla Regione Campania che ha creduto nell’impegno che abbiamo assunto e portato a termine, realizzando l’intervento. Ai cittadini servono buoni esempi e buone pratiche: dare risposte intercettando e recuperando risorse in grado di #farebene le cose”.