Tentato furto in villa a Capaccio: i ladri scappano aprendo il fuoco

Notte di paura a Capaccio Paestum dove alcuni ladri hanno tentato di compiere un furto. Ma sono stati scoperti ed per coprire la fuga hanno sparato alcuni colpi di pistola.

Il fatto

Intorno alle 3.30 due malviventi armati e con il volto coperto hanno fatto irruzione all’interno della villa di un noto imprenditore capaccese situata in località Santa Venere. A sorprenderli, mentre stavano forando la rete che delimita il giardino, sono stati i cani da guardia che, con il loro abbaiare, hanno svegliato le persone che dormivano dentro l’abitazione e anche i vicini che, in pochi attimi, si sono affacciati dai balconi inveendo contro i ladri. Questi ultimi, spaventati, si sono dati alla fuga sparando alcuni colpi di pistola in aria. Sembra che ad attenderli a bordo di un’automobile scura vi fosse un terzo complice che avrebbe fatto da palo. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.