Capaccio Paestum, iniziano i lavori in via Nobel

Prende il via a Capaccio Paestum l’intervento di manutenzione straordinaria per la sistemazione di via Nobel, la strada comunale rurale. La consegna dei lavori avverrà sabato 28 aprile, alle ore 10, nei pressi del Parco delle Noci, alla presenza del Sindaco di Capaccio Paestum, Franco Palumbo. La viabilità cittadina beneficia, dunque, di un altro importante intervento, che fa seguito ai lavori di messa in sicurezza degli incroci stradali.

Fondi e progetto

L’intervento, finanziato tramite il recupero del PSR Campania 2007-2013 – Bando di Attuazione Misura 125, prevede un insieme di opere indirizzate al miglioramento della percorribilità e alla regimentazione delle acque piovane.