Capaccio Paestum, legna gratuita per i residenti: iniziativa del Comune

A Capaccio Paestum inizierà domani, martedì 20 febbraio, la distribuzione gratuita della legna derivante dagli interventi di manutenzione eseguiti o ancora in atto, effettuati sulle superfici arborate ricadenti nelle aree comunali demaniali, patrimoniali oppure gravate da usi civici.

Le istruzioni per richiederla

Tutti i residenti capifamiglia potranno farne richiesta, redigendo domanda in carta semplice su un apposito modello da presentare allo sportello Protocollo, presso il Palazzo di Città, a Capaccio capoluogo, oppure presso la sede del comando di Polizia Locale, a Capaccio Scalo.

La procedura

Sarà data precedenza nell’assegnazione della legna ai nuclei familiari più numerosi e con condizioni economiche più disagiate, debitamente documentate, attestate oppure autocertificate, ai sensi di legge. La distribuzione, fino ad esaurimento, avverrà in parti uguali, per non più di 5 quintali cadauno (a famiglia/nucleo familiare). La distribuzione sarà effettuata a cura degli addetti dell’azienda speciale comunale Paistom, presso le aree deposito adiacenti al comando di Polizia Locale. I cittadini potranno reperire il modulo da compilare sul sito istituzionale dell’Ente, www.comune.capaccio.sa.it, nella sezione Albo Pretorio-Avvisi Vari.