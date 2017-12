Capaccio Paestum, apre a gennaio il micronido comunale

Aprirà a gennaio nel territorio di Capaccio Paestum un micronido comunale. La struttura sorgerà in località Laura e sarà aperta ai bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi. Il servizio, gestito dal Piano di Zona Ambito Salerno 7, garantirà l’accoglienza e la cura dei piccoli alunni. Le iscrizioni sono aperte e i genitori interessati potranno scaricare la domanda da compilare attraverso la sezione “Bandi” del sito istituzionale del Comune di Capaccio Paestum oppure recarsi presso l’ufficio delle Politiche Sociali. Il micronido sarà aperto da gennaio a giugno 2018. Il modulo dovrà essere presentato presso l’Ufficio protocollo, a mano o con raccomandata: la consegna è cominciata il 19 dicembre e proseguirà per i venti giorni successivi.

Il commento

"Dare ai bambini di Capaccio Paestum la possibilità di avere micronido comunale è per me motivo di orgoglio. Mi sono impegnata a favore dei più bisognosi, quindi bambini, anziani e diversamente abili. - commenta la consigliera alle Politiche Sociali, Annalisa Gallo - Per la prima volta i bambini dai 6 ai 36 mesi avranno l’opportunità di avere un micronido pubblico ed essere accolti in una struttura sicura ed accogliente in cui crescere e giocare. Ho seguito in prima persona l'iter per l'attivazione del micronido d'infanzia, che ritengo sia un servizio di fondamentale importanza per la comunità e soprattutto per le famiglie a basso reddito, che potranno usufruirne gratuitamente".