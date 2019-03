Dramma a Capaccio, anziano scivola in un canale e muore

Dramma, questa mattina, in via Cortigliano a Capaccio Paestum, dov’è stato rinvenuto il cadavere di un anziano di 83 anni, Antonio Cavallaro, in un canale consortile. Da alcune ore i familiari ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, pare che l’uomo, per cause in corso di accertamento, sia scivolato accidentalmente nel canale battendo la testa. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, sono giunti anche i vigili del fuoco e i dipendenti del Consorzio Bonifica di Paestum. Di quanto accaduto è stata informata anche la Procura di Salerno che, tramite il pm di turno, ha disposto l’esame esterno sulla salma della vittima.