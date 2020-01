Trasporti a Capaccio, attivato il nuovo minibus urbano: tutte le info

Il Comune di Capaccio Paestum potenzia il servizio di trasporto urbano. È stato consegnato, questa mattina, il nuovo minibus che entrerà in servizio da lunedì 13 gennaio.

Le informazioni

Il mezzo (modello Mobi prodotto da Iveco) può trasportare fino a quaranta persone, con otto posti a sedere e 32 in piedi, con una postazione speciale in grado di accogliere una persona in sedia a rotelle. Il minibus è equipaggiato con i più moderni sistemi di ITS (Intelligent Transport System) che garantiscono standard di sicurezza elevati, è dotato di un impianto interno di videosorveglianza e, per ciò che riguarda le emissioni, è di categoria Euro 6.

Il sindaco Alfieri:

“Che a Capaccio Paestum le cose siano in fase di profondo cambiamento– non lo dimostrano solo le progettazioni e gli interventi strategici che abbiamo avviato in questi primi sei mesi di amministrazione, ma anche le azioni di miglioramento di quei servizi pubblici che si riflettono in maniera diretta sulla qualità della vita dei Cittadini. Il potenziamento del trasporto pubblico va infatti di pari passo con l’apertura del plesso scolastico di Capaccio capoluogo, con la riapertura della piscina comunale e con la programmazione degli interventi sulla viabilità su cui la Giunta ha concentrato il suo lavoro anche nell’ultima seduta dello scorso 8 gennaio”.