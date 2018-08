Allarme pesticidi a Capaccio: 3 persone, tra cui una bimba, finiscono in ospedale

Allarme pesticidi a Capaccio Paestum. Ieri sera, in via della Gueglia (località Gromola), tre persone, tra cui una bambina, sono state trasportate in ospedale perché accusavano un forte bruciore agli occhi e alla gola.

I soccorsi

A scaturire il fenomeno è stata, con molta probabilità, la presenza di pesticidi e diserbanti. Sul posto sono giunte tre ambulanze della Croce Rossa e dell’Asi, i carabinieri, i vigili urbani, i vigili del fuoco e i funzionari dell’Arpac, che hanno provveduto ai rilievi che permetteranno di capire che tipo di sostanze vi erano nell’aria.