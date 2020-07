Rissa tra stranieri ubriachi a Capaccio Paestum: cinque arresti

Tensione, la scorsa notte, a Capaccio Paestum, dov’è andata in scena una violenta rissa tra cinque cittadini ubriachi di extracomunitari di nazionalità marocchina in località Laura.

I soccorsi

Al termine di un litigio furibondo, scoppiato per motivi in corso di accertamento e durante il quale sono spuntate anche spranghe e bottiglie di vetro rotte, sono rimasti feriti in quattro. Sul posto sono giunte le ambulanze della Croce Rossa e del Vopi che li hanno trasportati agli ospedali di Eboli e Battipaglia e presso il Psaut di Capaccio Scalo. Le indagini sono affidati ai carabinieri della locale Stazione. Gli extracomunitari arrestati sono accusati di rissa e lesioni personali aggravate.