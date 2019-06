Capaccio Paestum, sopralluogo di Strianese sulle strade provinciali

Il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese ha fatto un sopralluogo sulle strade provinciali del comune di Capaccio Paestum in compagnia del neo sindaco Franco Alfieri e del consigliere provinciale Luca Cerretani.

L'annuncio

Nel corso della visita Strianese ha confermato: "In questi giorni si realizzano quattro interventi di messa in sicurezza su questo territorio comunale. Sulla Sp 43, Sp 392, SP 11a ed Sp 175 (litoranea Capaccio). Investiamo circa 200 mila sulle strade di Capaccio, ma mi sono impegnato a fare ancora di più, visto che si tratta di un territorio molto esteso (circa 100 Kmq e 200 Km di strade provinciali che lo attraversano)". E ha ribadito: "Garantire una mobilità sicura è una priorità per l’Ente che rappresento, mettere in sicurezza le nostre strade è fondamentale su tutto il territorio provinciale.”