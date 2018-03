Capaccio, tavolo tecnico per riqualificare le stazioni ferroviarie

La riqualificazione delle stazioni ferroviarie e dei beni patrimoniali di RFI Spa (Rete Ferroviaria Italiana) che ricadono sul territorio comunale di Capaccio Paestum. Sono i temi affrontati nel corso del tavolo tecnico, svoltosi a Palazzo di Città, tra il sindaco Franco Palumbo, il presidente del consiglio comunale Carmelo Pagano, i consiglieri comunali Ivano Mottula e Lucio Conforti, il componente per l’Area Tecnica dello staff del sindaco Lucido Di Gregorio e i rappresentanti di RFI Spa.

I dettagli

Nel corso dell’incontro tecnico-operativo, sono state affrontate le tematiche legate alla riqualificazione, rifunzionalizzazione e rilancio delle stazioni ferroviarie di Capaccio Roccadaspide e Paestum. Su quest’ultima, l’Amministrazione comunale ha chiesto un intervento urgente per il completamento dei lavori di ristrutturazione del fabbricato destinato a buvette della stazione, da potersi concludere entro il prossimo 11 giugno, così da essere subito pronti ad accogliere i turisti a partire dall’arrivo in stazione. In tal senso, sono giunte subito le rassicurazioni dei rappresentanti di RFI Spa, che hanno assunto l’impegno per completare entro la data indicata tale attività di completamento. Questo intervento sarà, tuttavia, solamente il primo passo di una più complessa opera di ammodernamento della stazione di Paestum che prevederà nel prossimo futuro anche la fermata dell’Alta Velocità. In questo processo complessivo di potenziamento, rientreranno anche la riqualificazione dell’area pertinente alla stazione di Capaccio Roccadaspide, la realizzazione di nuovi sottopassi carrabili, in particolare per collegare Paestum al capoluogo, parcheggi e terminal bus a servizio della mobilità locale.

Il commento

Particolarmente soddisfatto il primo cittadino Palumbo: