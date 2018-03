Capaccio Paestum, arrivano altre 71 telecamere di videosorveglianza

Aumentare i livelli di sicurezza su tutto il territorio comunale attraverso la realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza. È l’obiettivo del progetto esecutivo, denominato “Capaccio Paestum Sicura”, approvato dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Franco Palumbo.

I dettagli

Il progetto, redatto dall’ingegnere Gianvito Bello, prevede il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza esistente attraverso attività di manutenzione e di sostituzione delle trentacinque telecamere già presenti ma anche l’implementazione mediante l’installazione di altre settantuno telecamere per un totale di centosei occhi che garantiranno un adeguato controllo su tutto il territorio comunale, così da aumentare i livelli di sicurezza e di decoro urbano.

Il progetto esecutivo, per un importo di circa 1,1 milione di euro, prevede la distribuzione delle nuove telecamere nei punti di maggiore interesse, concordati tra l'Amministrazione comunale, la Polizia Municipale e la Consulta Comunale per la Sicurezza Urbana, selezionati sulla base della “particolare rilevanza negli aspetti della sicurezza, del decoro urbano e/o del rischio ambientale, dovuti ai comportamenti illeciti”. In particolare l’intervento riguarderà l’installazione di telecamere fisse, telecamere speed dome, telecamere OCR, la realizzazione di interventi per l’energizzazione delle postazioni, la rete wifi/fibra ottica, l’illuminazione supplementare, le strutture di sostegno e l’attività di ripristino di quelle già esistenti.

Il commento

Soddisfatto il primo cittadino Palumbo: